El Gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de 100 misiles láser y armamento de última generación para la defensa regional a un país aliado de la OTAN, en una operación valuada en u$s 45 millones.

La autorización fue emitida por el Departamento de Estado y notificada al Congreso como parte del programa de Ventas Militares al Extranjero .

La operación tiene como destino a Dinamarca e incluye misiles AGM-114R Hellfire, un sistema de misiles guiados por láser utilizado por fuerzas aéreas y navales para misiones de precisión. Según el Gobierno estadounidense, la venta apunta a reforzar la interoperabilidad militar con aliados y no altera el equilibrio militar de la región.

¿Qué vende el Gobierno y qué incluye el paquete de misiles láser?

El acuerdo contempla la venta de hasta 100 misiles AGM-114R Hellfire, conocidos por su guiado láser y su uso contra objetivos terrestres y marítimos. No se trata de “armas láser” en sentido estricto, sino de misiles que siguen un designador láser.

El paquete aprobado incluye:

100 misiles AGM-114R Hellfire

3 misiles de prueba (Captive Air Test)

6 lanzadores Hellfire M299 (Longbow)

Remolques, rieles de lanzamiento, software, entrenamiento y soporte técnico

Repuestos, documentación técnica y apoyo logístico

¿Cuánto costará y para qué se usará este armamento de última generación?

El costo máximo estimado de la operación es de u$s 45 millones, aunque el monto final podría ser menor según los requerimientos definitivos y los contratos que se firmen.

El principal contratista será Lockheed Martin Missile and Defense, sin acuerdos de compensación industrial confirmados hasta el momento.

De acuerdo con Washington, la venta de este armamento de última generación para la defensa regional busca fortalecer la capacidad de Dinamarca para enfrentar amenazas actuales y futuras, mejorar su integración con fuerzas de Estados Unidos y otros aliados, y sostener misiones conjuntas.