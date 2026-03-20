La Corte Suprema de California aprobó recientemente un cambio clave para los estudiantes de derecho del estado y su formación legal. Según lo informaron las autoridades en un comunicado oficial, se aprobó una nueva enmienda que permite a más estudiantes trabajar en áreas reales de ejercicio del derecho antes de graduarse, bajo ciertas condiciones y supervisión profesional. Esta medida amplía entonces las oportunidades para abogados en formación de insertarse en el campo laboral y ganar experiencia dentro de su campo de estudio. El Law Office Study es un programa alternativo a la facultad de derecho que permite la formación profesional de los abogados mediante estudio supervisado en oficinas legales o con un juez. Con las nuevas enmiendas, quienes asisten a este tipo de programas ahora pueden formar parte del Certified Law Student, una iniciativa para estudiantes de derecho a representar clientes y participar en tribunales, pero de forma limitada. Quienes sigan este camino ahora tendrán acceso a Esto se realizará bajo la supervisión de un abogado con licencia. Uno de los puntos claves de la aprobación es que quienes participen en ambos programas tendrán que evitar conflictos de intereses. Por ejemplo, si un estudiante realiza su formación bajo la supervisión de un juez, no puede presentarse ante ese mismo juez cuando represente a un cliente. Además, sus supervisores deberán tomar medidas para prevenir cualquier problema ético. Estas modificaciones ya aprobadas entrarán en vigor en el estado desde el 1 de junio de este año, impactando directamente en la formación práctica de futuros abogados en California.