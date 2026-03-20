En el estado de Alaska existe un feriado estatal que año tras año se programa para que caiga el último lunes de marzo. Se trata del Seward’s Day, una jornada sumamente importante para la historia del estado. A menudo se confunde con el Día de Alaska, que cae el 18 de octubre, ya que se celebran eventos similares. En esta última fecha, se conmemora el aniversario de la transferencia formal de territorio de Rusia a Estados Unidos y el izamiento de la bandera norteamericana. En el Día de Seward se conmemora la compra de Alaska a Rusia por un valor de 7,2 millones de dólares en 1867. El nombre viene del que era el secretario de estado de ese momento, William Henry Seward, encargado de firmar el tratado con Rusia. Esta decisión, que hoy tiene un día de celebración, fue sumamente criticada e incluso ridiculizada, ya que Rusia había perdido grandes sumas de dinero por conservar ese territorio y muchos no veían como ese “paramo” podría serles de utilidad. Esta crítica sufrió un cambio rotundo cuando se descubrió oro en el Rio Klondike. Siempre se celebra el último lunes del mes, que en este 2026 cae el 30 de marzo. Es un feriado estatal y solo aplica en Alaska. Varias actividades se ven afectadas por este descanso administrativo. En 2025 cayó el 31 de marzo, y en 2027 se prevé que se celebrará el 29 de marzo. Al año siguiente, el 27. En el Seward’s Day se detiene gran parte de la actividad estatal: cierran oficinas gubernamentales estatales y municipales, escuelas publicas y bibliotecas y servicios administrativos. Por otro lado, los bancos y servicios federales podrán operar con normalidad, así como el transporte público y los comercios privados. Si bien el Seward´s Day no tiene celebraciones masivas como otros feriados estatales conmemorativos, hay algunas actividades con foco histórico y cultural como los programas educativos sobre la compra de Alaska, eventos comunitarios y charlas históricas. También hay visitas a monumentos y sitios vinculados a William Seward. Por otro lado, en distintas ciudades de Alaska se realizan actos simbólicos que recuerdan la firma del tratado y el contexto histórico que lo envolvió.