Hervir cáscara de limón, canela y menta es una práctica doméstica cada vez más popular entre quienes buscan aromatizar su casa de forma natural. Esta mezcla, conocida como simmer pot o popurrí de estufa, libera fragancias intensas al calentarse en agua y puede transformar el ambiente del hogar en pocos minutos sin usar aerosoles ni productos químicos. La combinación de estos tres ingredientes no es casual. Cada uno aporta notas aromáticas y propiedades específicas, por lo que muchas personas los utilizan juntos para crear un aroma fresco, cálido y herbal al mismo tiempo. Además, se prepara en pocos pasos y puede adaptarse según los ingredientes disponibles en la cocina. Esta combinación se utiliza principalmente para perfumar el hogar de forma natural, pero también puede ayudar a neutralizar olores fuertes y crear una sensación de limpieza en el ambiente. Al calentarse en agua, los aceites esenciales de cada ingrediente se liberan y se dispersan por la casa a través del vapor. Cada ingrediente aporta características distintas al aroma: La combinación de cítrico, especia y hierbas produce un perfume casero que muchas personas utilizan para recibir visitas, eliminar olores o simplemente mejorar el ambiente del hogar. Preparar esta mezcla aromática es sencillo y no requiere equipamiento especial. Solo se necesita una olla pequeña y algunos ingredientes básicos que suelen encontrarse en cualquier cocina. A medida que el agua se calienta, el vapor comienza a dispersar las fragancias por la casa. Si el líquido se evapora, basta con agregar más agua para prolongar el aroma durante varias horas. Muchas personas también ajustan las cantidades o suman otros ingredientes —como naranja, clavo de olor o jengibre— para crear nuevas combinaciones aromáticas.