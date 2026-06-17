Mezclar bicarbonato de sodio con canela es una práctica sumamente popular para los amantes de desodorizar los ambientes de la casa sin recurrir a productos comprados.

Gracias a la capacidad de estos elementos -frecuentemente comunes en los hogares- para desodorizar espacios y perfumar, se posicionan como una gran alternativa a los ambientadores tradicionales. Por un lado, el bicarbonato permite neutralizar malos aromas y, por el otro, la canela aporta una nota cálida y especiada.

Mezclar bicarbonato de sodio con canela: para qué se usa

El principal uso de esta mezcla es la de eliminar malos olores y aromatizar los ambientes a bajo costo, de manera rápida y sencilla.

Mientras que el bicarbonato ayuda a absorber y neutralizar olores persistentes, la canela aporta un perfume especiado y duradero, por lo que se convierte en una alternativa ideal para colocar en espacios con ventilación limitada.

El bicarbonato de sodio es un gran ingrediente para quienes quieren perfumar su hogar de manera casera.

Entre los usos más habituales se encuentran:

Perfumar armarios y cajones

Reducir olores en zapateros

Refrescar alfombras y tapetes

Aromatizar pequeños espacios del hogar

Ayudar a neutralizar olores en recipientes o cestos

Cómo utilizar la mezcla de bicarbonato de sodio con canela en casa

Una de las maneras más sencillas es mezclar varias cucharadas de bicarbonato con canela en polvo a gusto y colocar esta preparación en frascos abiertos, que puedan distribuirse por el hogar.

Estos recipientes podrán ser ubicados en armarios, estanterías, baños, lavaderos o cualquier espacio donde se desee reducir olores y brindar fragancia agradable.

El consejo es siempre utilizar guantes para realizar estas preparaciones, así como mantener la mezcla lejos del rostro.