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Mezclar bicarbonato de sodio con canela es una práctica sumamente popular para los amantes de desodorizar los ambientes de la casa sin recurrir a productos comprados.
Gracias a la capacidad de estos elementos -frecuentemente comunes en los hogares- para desodorizar espacios y perfumar, se posicionan como una gran alternativa a los ambientadores tradicionales. Por un lado, el bicarbonato permite neutralizar malos aromas y, por el otro, la canela aporta una nota cálida y especiada.
Mezclar bicarbonato de sodio con canela: para qué se usa
El principal uso de esta mezcla es la de eliminar malos olores y aromatizar los ambientes a bajo costo, de manera rápida y sencilla.
Mientras que el bicarbonato ayuda a absorber y neutralizar olores persistentes, la canela aporta un perfume especiado y duradero, por lo que se convierte en una alternativa ideal para colocar en espacios con ventilación limitada.
Entre los usos más habituales se encuentran:
- Perfumar armarios y cajones
- Reducir olores en zapateros
- Refrescar alfombras y tapetes
- Aromatizar pequeños espacios del hogar
- Ayudar a neutralizar olores en recipientes o cestos
Cómo utilizar la mezcla de bicarbonato de sodio con canela en casa
Una de las maneras más sencillas es mezclar varias cucharadas de bicarbonato con canela en polvo a gusto y colocar esta preparación en frascos abiertos, que puedan distribuirse por el hogar.
Estos recipientes podrán ser ubicados en armarios, estanterías, baños, lavaderos o cualquier espacio donde se desee reducir olores y brindar fragancia agradable.