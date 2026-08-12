Hervir cáscara de limón, canela y romero en una olla con agua es una alternativa sencilla para perfumar los ambientes del hogar sin recurrir a aerosoles o ambientadores industriales.

Al calentarse, los ingredientes liberan compuestos aromáticos que se dispersan con el vapor y aportan un aroma fresco, cítrico y especiado.

Esta práctica se conoce como simmer pot o popurrí en olla y permite aprovechar ingredientes que muchas veces terminan en la basura, como las cáscaras de frutas.

¿Para qué sirve calentar cáscara de limón, canela y romero?

El principal objetivo de esta preparación es aromatizar los espacios de manera sencilla. El vapor ayuda a distribuir el aroma por el ambiente y puede contribuir a disimular determinados olores, especialmente los que quedan después de cocinar.

La mezcla también permite crear una atmósfera agradable y cálida, especialmente durante los meses más fríos, aunque puede utilizarse durante cualquier época del año.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Perfuma el hogar sin necesidad de utilizar aerosoles.

Permite aprovechar cáscaras de limón que normalmente se desechan.

Combina aromas cítricos, herbales y especiados.

Es una preparación económica y fácil de realizar.

La intensidad del aroma puede regularse agregando más o menos ingredientes.

Es importante aclarar que el simmer pot funciona principalmente como ambientador casero.

No reemplaza productos específicos para eliminar olores ni constituye un método de desinfección del hogar.

¿Cómo preparar un simmer pot con limón, canela y romero?

Hervir cáscara de limón, canela y romero: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La preparación es simple y requiere pocos ingredientes. Solo se necesita una olla, agua y los elementos aromáticos.

Paso a paso

Llenar una olla con agua hasta aproximadamente la mitad o tres cuartos de su capacidad. Incorporar cáscaras de limón, una rama de canela y unas ramitas de romero. Llevar la preparación al fuego hasta que alcance el punto de ebullición. Una vez que hierva, reducir la temperatura al mínimo. Dejar que la mezcla se caliente lentamente para que el vapor distribuya el aroma por el ambiente. Controlar periódicamente el nivel de agua y agregar más cuando sea necesario.

También es posible preparar esta mezcla en una olla de cocción lenta, siempre siguiendo las indicaciones de seguridad del aparato.

¿Qué precauciones hay que tener?

Aunque se trata de una preparación doméstica sencilla, es fundamental no dejar la olla encendida sin supervisión. El agua puede evaporarse y la olla podría quedar expuesta al calor sin suficiente líquido.

Por ese motivo, se recomienda mantener el fuego bajo, controlar periódicamente el nivel de agua y apagar la preparación cuando ya no sea necesaria o antes de que el líquido se evapore por completo.