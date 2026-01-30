El Gobierno de Miami indica en su sitio web oficial cuáles son los pasos para anotarse al Servicio de Transporte a Demanda de la ciudad, un programa que otorga movilidad completamente gratuita para quienes cumplan con los requisitos de inscripción.

Esta iniciativa elimina a los adultos mayores elegibles y las personas con necesidades especiales de movilidad la necesidad de trasladarse mediante transporte público o coches de aplicación, facilitando el transporte.

Cómo funciona este programa de traslados gratuitos

Las autoridades especifican que este servicio puede reservarse con 24 horas de antelación llamando al 305-537-4188.

El servicio está disponible de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 17 pm, únicamente dentro de los límites de la ciudad y donde el viaje no supere las 5 millas (8 km) de distancia.

El programa está destinado a adultos mayores de bajos ingresos y personas con discapacidad. Fuente: archivo.

Si bien se aceptan viajes con cualquier finalidad, se priorizan los siguientes motivos

Acceso a centros para mayores que proporcionan comidas calientes

Viejes para la compra de alimentos

Traslados a instalaciones gubernamentales y médicas

Quiénes son elegibles para el programa

Según se indica, para que haya elegibilidad la persona debe

Tener bajos ingresos y ser mayor de 65 años

Tener necesidades especiales según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990

Información necesaria para solicitar

Nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección de domicilio, ingresos mensuales, tipo de vivienda

Aclaración de las necesidades especiales en caso de discapacidad

Copias claras y legibles de la identificación con foto actual

Todos los documentos deben tener la misma dirección. El formulario, se completa clicando aquí.