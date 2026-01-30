En esta noticia
El Gobierno de Miami indica en su sitio web oficial cuáles son los pasos para anotarse al Servicio de Transporte a Demanda de la ciudad, un programa que otorga movilidad completamente gratuita para quienes cumplan con los requisitos de inscripción.
Esta iniciativa elimina a los adultos mayores elegibles y las personas con necesidades especiales de movilidad la necesidad de trasladarse mediante transporte público o coches de aplicación, facilitando el transporte.
Cómo funciona este programa de traslados gratuitos
Las autoridades especifican que este servicio puede reservarse con 24 horas de antelación llamando al 305-537-4188.
El servicio está disponible de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 17 pm, únicamente dentro de los límites de la ciudad y donde el viaje no supere las 5 millas (8 km) de distancia.
Si bien se aceptan viajes con cualquier finalidad, se priorizan los siguientes motivos
- Acceso a centros para mayores que proporcionan comidas calientes
- Viejes para la compra de alimentos
- Traslados a instalaciones gubernamentales y médicas
Quiénes son elegibles para el programa
Según se indica, para que haya elegibilidad la persona debe
- Tener bajos ingresos y ser mayor de 65 años
- Tener necesidades especiales según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990
Información necesaria para solicitar
- Nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección de domicilio, ingresos mensuales, tipo de vivienda
- Aclaración de las necesidades especiales en caso de discapacidad
- Copias claras y legibles de la identificación con foto actual
Todos los documentos deben tener la misma dirección. El formulario, se completa clicando aquí.