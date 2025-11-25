La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos. Durante los últimos meses muchos estados modificaron sus normativas para reforzar la seguridad vial y ahora varios estados determinan quiénes son los conductores que no pueden volver a renovar este documento.

Estas personas deberán cumplir con una normativa clave para obtener la aprobación del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). De lo contrario, no podrán volver a conducir.

Fin de la licencia de conducir: estas personas no podrán renovarla si no cumplen este requisito

Con el fin de reducir los siniestros viales, las autoridades del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de ciertos estados aplicaron nuevas medidas de seguridad. Una de las más destacadas se estableció sobre los conductores mayores de 65 año.

Estas personas podrán renovar su documento únicamente de forma presencial. Es decir, ya no podrán acceder a la metodología virtual para mantener la vigencia de este documento.

Los conductores mayores de 65 años deberán realizar la renovación de su licencia de forma presencial. Fuente: Archivo.

Este cambio busca garantizar que las personas de edad avanzada mantengan estándares de seguridad al conducir, lo que permite verificar su aptitud física y visual de manera directa. También protege a la comunidad vial al implementar controles más estrictos para los conductores mayores.

¿Cuáles son los estados que prohíben la renovación virtual a mayores de 65 años?