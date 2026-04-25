Dejar el cargador del celular enchufado toda la noche es uno de los hábitos más comunes en los hogares. Sin embargo, electricistas advierten que los cargadores siguen consumiendo energía aunque no estén cargando ningún dispositivo —un fenómeno conocido como “carga fantasma”— y que el calor acumulado puede dañar sus componentes o generar un riesgo de incendio. El problema no afecta solo a equipos en mal estado. Incluso los cargadores en buen estado se deterioran más rápido si permanecen enchufados de forma permanente. En hogares con niños o mascotas, los cables conectados a la corriente sin estar en uso representan un riesgo adicional: un cable dañado accesible puede exponer conductores con tensión. Cuando un cargador queda conectado sin cargar ningún dispositivo, sigue consumiendo electricidad. Ese consumo constante —llamado “energía vampiro”— se refleja en la factura mensual con el tiempo. El otro riesgo es el calor sostenido, que deteriora los componentes internos del cargador. El problema se agrava si se usa un cargador rápido con un cable de bajo voltaje: esa incompatibilidad puede provocar un sobrecalentamiento con riesgo de cortocircuito o incendio. La principal barrera no es la voluntad, sino el olvido. Los especialistas recomiendan asociar el gesto de desenchufar al momento de tomar el celular por la mañana, hasta que se vuelva automático. Para quienes prefieren soluciones sin depender de la memoria, existen alternativas prácticas: