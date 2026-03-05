El Gobierno de Estados Unidos ha implementado un plan ambicioso para convertir a Panamá en un centro neurálgico de la industria global. Esto se llevará a cabo a través de una serie de donaciones millonarias y acuerdos de cooperación tecnológica, con el objetivo de fortalecer la cadena de suministro de semiconductores. Esta iniciativa es parte de la Ley CHIPS y Ciencia, aprobada por la administración de Joe Biden. La ley destina fondos específicos para diversificar la producción de microchips fuera de Asia y garantizar que los componentes críticos para la tecnología moderna sean fabricados en países aliados. El escenario geopolítico y económico de América Latina está a punto de experimentar un cambio significativo. A través del Fondo de Innovación y Seguridad Tecnológica Internacional (ITSI), Estados Unidos proporcionará los recursos necesarios para que el país desarrolle una fuerza laboral capacitada y mejore su infraestructura digital. Esta alianza tiene como objetivo reducir la dependencia de los mercados asiáticos, en particular de China y posicionar a la región como un actor clave en la seguridad nacional estadounidense. La decisión de Washington de apostar por el país centroamericano no es fortuita. Panamá posee una ubicación privilegiada y cuenta con el Canal de Panamá, el cual es una de las rutas logísticas más relevantes a nivel global. No obstante, el objetivo actual es avanzar hacia la manufactura de alta tecnología y el ensamblaje de semiconductores. Los chips y semiconductores son insumos tecnológicos fundamentales para el desarrollo de las tecnologías del futuro. Desde diversas soluciones de inteligencia artificial hasta nuevas armas, como drones automáticos. El apoyo no se limita únicamente a la transferencia de conocimientos. Se anticipa que la llegada de donaciones millonarias y capital privado propicie la creación de miles de empleos especializados, lo que podría transformar a Panamá en una potencia económica regional. Este movimiento es considerado por los expertos como una oportunidad singular para que Latinoamérica se integre en la industria más lucrativa del siglo XXI. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, esta noticia adquiere especial relevancia, ya que refuerza los lazos comerciales con la región y promete una mayor estabilidad económica en el istmo, lo que suele traducirse en un menor flujo migratorio por necesidad económica y un incremento de las remesas de inversión.