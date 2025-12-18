Estados Unidos considera que los pasaportes muy antiguos no cumplen con los estándares actuales de seguridad, fotografía y verificación de datos. Por ese motivo, no pueden renovarse por correo ni con formularios abreviados. En la práctica, el documento queda inactivo y puede ser tratado como suspendido o inválido para fines de identificación internacional.

Estados Unidos prohíbe renovar y suspende los pasaportes de los que hayan dejado pasar este tiempo

El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que los pasaportes con 15 años de antigüedad que no fueron renovados dentro de los plazos razonables ya no pueden actualizarse mediante los mecanismos habituales y pueden quedar suspendidos o sin validez administrativa.

La medida alcanza tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados, y refuerza los controles de identidad y seguridad del sistema de pasaportes.

Quienes intenten utilizar un pasaporte con estas características para volar, cruzar fronteras o realizar gestiones oficiales se enfrentarán a rechazos automáticos por parte de aerolíneas, autoridades migratorias y oficinas consulares.

Estados Unidos prohíbe renovar y suspende los pasaportes con 15 años de antigüedad. Fuente: Archivo.

¿Existen personas que no están obligadas a renovar sus pasaportes?

Todos los pasaportes estadounidenses se emiten con una fecha de vencimiento. Es decir, una vez que se alcance el plazo de validez legal, el documento se debe actualizar.

Sin embargo, no renovar el pasaporte no constituye una infracción legal ni genera sanciones automáticas siempre que la persona no utilice el documento ni lo necesite para viajar o realizar trámites internacionales. En Estados Unidos, el pasaporte es un documento de viaje, no una obligación permanente para residir, trabajar o identificarse dentro del país.

Dejarlo vencer no implica multas, penalidades ni consecuencias legales inmediatas. La obligación surge recién cuando el pasaporte se necesita.