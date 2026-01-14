Estados Unidos puso límites estrictos a la renovación del pasaporte y bloquea automáticamente el trámite a ciudadanos y extranjeros naturalizados que utilicen un nombre distinto al que figura en su documento oficial, sin poder acreditarlo legalmente.

La medida se aplica incluso si el pasaporte está vigente y afecta tanto a solicitudes online como por correo.

La restricción alcanza a cualquier titular de un pasaporte estadounidense cuyo nombre actual no coincida con el registrado originalmente, cuando ese cambio no fue formalizado ante una autoridad competente. En esos casos, el sistema impide avanzar con la renovación y rechaza el trámite de manera automática.

¿Quiénes tienen prohibida la renovación del pasaporte en Estados Unidos?

La renovación del pasaporte está terminantemente prohibida para quienes adoptaron un nombre por uso habitual, motivos personales o profesionales , pero no cuentan con documentación legal que respalde ese cambio.

Estados Unidos considera inválido cualquier nombre que no coincida exactamente con el que figura en el pasaporte vigente si no existe un respaldo oficial. La restricción se aplica incluso cuando el trámite se inicia dentro de los plazos normales y sin observaciones previas sobre el documento.

Qué exige Estados Unidos para autorizar la renovación del pasaporte

Para habilitar la renovación del pasaporte, el gobierno exige un documento oficial que pruebe de forma legal el cambio de nombre. Sin esa constancia, no es posible avanzar ni por correo ni a través de los sistemas digitales habilitados.

Entre los documentos aceptados se incluyen:

Certificado de matrimonio

Sentencia de divorcio

Orden judicial de cambio de nombre

Documento oficial equivalente emitido por una autoridad competente

Si no se cuenta con estos papeles, el nombre debe regularizarse previamente antes de iniciar cualquier trámite de renovación del pasaporte en Estados Unidos.