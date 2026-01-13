En esta noticia

Mantener al día los pasaportes en Estados Unidos es fundamental para asegurar la identidad, la seguridad y la movilidad internacional de cualquier ciudadano o extranjero naturalizado. Un pasaporte que se encuentre vencido, deteriorado o con información desactualizada puede generar demoras, restricciones de viaje e incluso la imposibilidad de abordar un vuelo o ingresar a determinados países.

En ese marco, es esencial que los ciudadanos se mantengan informados sobre los requisitos y procedimientos necesarios para la renovación de sus documentos de viaje, a fin de evitar inconvenientes que puedan afectar sus planes.

Estados Unidos suspende y prohíbe renovar el pasaporte a quienes retrasaron este trámite

De acuerdo a las disposiciones oficiales del Departamento de Estado, ya no se podrán renovar los pasaportes que tengan más de 15 años desde su fecha de emisión. De esta manera, todos los ciudadanos que olvidaron o postergaron el trámite de renovación en este periodo de tiempo se verán obligados a obtener un pasaporte nuevo desde cero, pues el suyo perdió validez para viajar al cumplir 10 años.

El gobierno de Estados Unidos explicó que los pasaportes con más de 15 años de antigüedad presentan mayores riesgos en materia de verificación biométrica, autenticidad de datos y tecnología de seguridad, ya que fueron emitidos bajo estándares que hoy consideran obsoletos.

Los pasaportes emitidos hace más de 15 años ya no podrán ser renovados. Fuente: archivo.
Qué hacer si tengo que gestionar un pasaporte americano desde cero

Los ciudadanos cuyo pasaporte fue emitido hace más de 15 años no podrán utilizar la opción de renovación por correo ni el trámite simplificado. En su lugar, deberán:

  1. Solicitar un nuevo pasaporte como trámite inicial.
  2. Presentar toda la documentación requerida, incluyendo prueba de ciudadanía original (certificado de nacimiento, naturalización o ciudadanía).
  3. Asistir de forma presencial a un Centro de Aceptación o a una agencia oficial de pasaportes.
  4. Abonar el costo correspondiente, que es superior al de una renovación regular.

Este procedimiento implica requisitos adicionales y plazos de procesamiento más prolongados en comparación con una renovación estándar.

