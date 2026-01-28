La agencia recordó que el incumplimiento tributario no solo genera multas, sino que también activa uno de los sistemas de cobro forzoso más estrictos del país.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos intensificó sus acciones de control fiscal y advirtió que puede embargar cuentas bancarias, salarios y bienes personales de cualquier contribuyente que no cumpla con sus obligaciones financieras.

El IRS ha emitido una advertencia sobre la posibilidad de iniciar embargos y medidas de cobro forzoso contra cualquier contribuyente que no presente su declaración de impuestos en el plazo establecido o que mantenga deudas tributarias sin resolver. La legislación federal otorga al IRS la facultad de llevar a cabo embargos sobre una amplia gama de activos, que incluyen:

Cuentas bancarias

Salarios y honorarios

Propiedades y bienes personales

Reembolsos y créditos fiscales

Es fundamental que los contribuyentes se mantengan informados sobre sus obligaciones fiscales para evitar estas sanciones severas.

La implementación de estas medidas es inmediata ante la falta de respuesta del contribuyente a múltiples notificaciones oficiales.

Estrategias para que los contribuyentes eviten embargos

Los contribuyentes que se encuentran en riesgo de embargo por parte del IRS tienen la posibilidad de evitar esta situación actuando de manera rápida y efectiva antes de que el caso progrese hacia el cobro forzoso. Lo primordial es presentar cualquier declaración atrasada, aun si no se cuenta con la capacidad de pago inmediata. El IRS siempre requiere que la declaración sea presentada para poder ofrecer alternativas.

Una vez que se ha presentado la declaración, el contribuyente tiene la opción de solicitar un plan de pago mensual, pedir una suspensión temporal debido a dificultades financieras o corregir declaraciones anteriores en caso de que se hayan cometido errores que resultaron en una deuda superior a la que realmente corresponde.