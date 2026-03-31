Las autoridades estatales de Alabama pusieron en marcha una nueva ley que endurece las condiciones para ciertos conductores que buscan circular con licencia comercial dentro del estado. La norma se concentra en quienes manejan vehículos comerciales, y establece que podrían quedar sin habilitación para operar si no presentan la documentación exigida por la nueva legislación. La ley firmada en Alabama es la SB242, también conocida como Highway Safety and Fairness Act. El texto fue impulsado para reforzar los controles sobre operadores de transporte comercial y sumar nuevas herramientas de verificación en carretera. A partir de esta norma, los conductores con licencia comercial extranjera que circulen en Alabama deberán acreditar autorización legal de trabajo en Estados Unidos. Además, todos los titulares de una licencia comercial (CDL) deberán demostrar dominio del inglés durante controles e inspecciones. La ley también endurece las sanciones para quienes presenten documentación irregular. Según el texto aprobado, usar o mostrar una licencia comercial extranjera falsa durante un control puede derivar en consecuencias penales. La nueva ley de Alabama exige que ciertos conductores comerciales puedan mostrar documentación específica si quieren seguir operando dentro del estado. Sin esos papeles, la habilitación puede quedar comprometida durante controles viales o inspecciones oficiales.