El Departamento de Vehículos Motorizados de Florida está implementando un nuevo proyecto de ley que tiene como objetivo identificar las licencias de conducir de los inmigrantes que no cumplen con un requisito esencial. De esta manera, las autoridades buscan establecer una distinción entre los ciudadanos y los indocumentados. Esta clasificación podría resultar perjudicial, ya que podría conllevar la suspensión de su licencia de conducir. La licencia de conducir es un documento de suma importancia en Estados Unidos, ya que no solo permite la conducción legal de un individuo, sino que también se utiliza como un medio de identificación. Recientemente, funcionarios de Florida han propuesto una nueva legislación para diferenciar el carnet de los no ciudadanos. La propuesta ha sido formulada con el objetivo de facilitar el registro de votantes y otras bases de datos del sistema federal. En la actualidad, es ilegal solicitar una licencia de conducir en Florida si se es inmigrante indocumentado, por lo que esta ley se aplicaría a aquellos que presenten un estatus migratorio actualizado. El proyecto se encuentra aún en fase de evaluación; sin embargo, de ser aprobado, los inmigrantes con residencia legal deberán demostrar que cumplen con los siguientes requisitos para obtener la marca “N-C”.