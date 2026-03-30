Para este 2026, el gobierno ordenó la cancelación de casi 13.000 licencias de conducir comerciales en California, afectando directamente a conductores inmigrantes que hasta ahora trabajaban legalmente en la industria del transporte. La medida, ejecutada a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), deja a miles de personas sin posibilidad de seguir trabajando y genera incertidumbre sobre el futuro del sistema logístico del país. El origen del problema está en un error administrativo con fechas de vencimiento. Según las autoridades, el DMV otorgó licencias con plazos que excedían el tiempo legal de permanencia de algunos conductores en Estados Unidos. A partir de esa irregularidad, el gobierno federal exigió cancelar esas licencias de forma inmediata, incluso en casos donde los trabajadores contaban con autorización legal al momento de obtenerlas. Además, un fallo judicial bloqueó el intento de California de corregir el error y reemitir los permisos, lo que agravó la situación. La medida no impacta a todos por igual. Según la información oficial, estos son los principales grupos perjudicados: En todos los casos, se trata de trabajadores que habían obtenido una licencia comercial (CDL) válida y cumplían con los requisitos al momento de su emisión. La cancelación no solo afecta a los conductores: también golpea a toda la cadena logística. Estados Unidos enfrenta un déficit de cerca de 80.000 camioneros, y esta decisión podría agravar aún más la escasez. Empresas de transporte, comercios y sectores productivos advierten que la medida podría: Aunque pierden la licencia comercial, algunos conductores aún tienen alternativas limitadas: Sin embargo, ninguna de estas opciones garantiza el regreso inmediato al trabajo en el sector del transporte.