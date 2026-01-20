El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) comunicó la entrada en vigor oficial de diversas leyes de tránsito que comenzaron a regir recientemente para todo el estado.

Una de ellas cambia los límites de velocidad que los conductores deben respetar al momento de atravesar zonas escolares, reduciendo las máximas permitidas durante los años en los que se mantiene en vigor.

Cambiaron los límites de velocidad: la nueva máxima permitida

La Ley de la Asamblea Nº 382 “Límite de Velocidad en Zonas Escolares”, entró en vigencia el 1 de enero de 2026 y disminuye la velocidad en zonas escolares a todos los conductores que circulen dentro de California.

Antes, el límite de velocidad en zonas escolares era de 25 millas por hora, es decir, alrededor de 40 kilómetros p/h y ahora el máximo permitido es 20 millas por hora, que se traduce en 32 kilómetros p/h.

Esta medida preservará su validez hasta el 1 de enero de 2031.

Desde el 1 de enero cambiaron los límites de velocidad en las zonas escolares. Fuente: archivo.

Otras leyes de tránsito que se aplican en todo el territorio

En línea con las medidas anteriores, también entraron en vigor las siguientes disposiciones

Se extiende el programa piloto estatal de Dispositivos de Bloqueo de Encendido

Se aumenta la libertad condicional por homicidio culposo de dos a entre tres y cinco años

Los conductores ahora están obligados a reducir la velocidad y cambiar de carril al acercarse a cualquier vehículo detenido con luces de emergencia

Los gobiernos podrán usar cámaras automatizadas para detectar infracciones de semáforo

Se multa con 1,000 dólares a quienes intenten obstruir o alterar su placa

Los condados de Alameda y Los Ángeles podrán retirar hasta 2030 los vehículos recreacionales abandonados que no funcionen y valgan $4,000 o meno

Los vehículos autónomos podrán utilizar luces especiales para indicar cuándo el sistema autónomo está activado

Las motocicletas eléctricas o eMoto se comprenden como un vehículo exclusivo fuera de la carretera.

Todas estas normativas rigen desde el 1 de enero de 2026.