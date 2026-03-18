El calendario oficial de Estados Unidos ya confirmó uno de los feriados más relevantes del año: el Juneteenth, que en 2026 se celebrará el viernes 19 de junio, generando un fin de semana largo en todo el país. Se trata de una de las fechas más recientes incorporadas como feriado federal, pero también una de las más significativas desde el punto de vista histórico y social. El Juneteenth, también conocido como Día de la Emancipación, conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. La fecha remite al 19 de junio de 1865, cuando las tropas federales llegaron a Texas y anunciaron la libertad de las últimas personas esclavizadas, más de dos años después de la proclamación firmada por Abraham Lincoln. Ese anuncio fue realizado por el general Gordon Granger en la ciudad de Galveston, marcando el cierre definitivo de la esclavitud tras la Guerra Civil de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, esta jornada se convirtió en un símbolo de libertad, justicia y derechos civiles, y es considerada por muchos como la “segunda independencia” del país. El Juneteenth es feriado federal desde 2021, cuando fue oficializado por el presidente Joe Biden, lo que implicó el cierre de oficinas gubernamentales y la adhesión de múltiples instituciones en todo el país. En 2026, al caer viernes, se espera un fuerte movimiento turístico y cultural. Durante este día: Además, cada estado y empresa decide su nivel de adhesión, aunque el impacto del feriado crece año a año.