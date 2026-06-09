En Nueva York, quienes adeudan importantes obligaciones tributarias pueden enfrentar la suspensión de su licencia de conducir si no regularizan su situación dentro de los plazos fijados por las autoridades fiscales.

De acuerdo con lo detallado por el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York, la ley permite recomendar la suspensión de la licencia de conducir cuando la deuda tributaria es de al menos 10,000 dólares.

Quiénes podrán ver su licencia de conducir suspendida

La medida afecta a conductores con obligaciones tributarias impagas que no respondan a las notificaciones oficiales ni adopten medidas para resolver la deuda.

Antes de solicitar la suspensión de la licencia, se enviará una Notificación de Propuesta de Suspensión de Licencia de Conducir, otorgando un plazo de 60 días para que el contribuyente regularice la situación.

Pueden suspender la licencia de conducir de quienes no paguen a tiempo sus deduas tributarias. Shutterstock

Si no se responde dentro de ese período

El Departamento de Impuestos contacta al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)

El DMV emite una Orden de Suspensión o Revocación

La notificación se envía 15 días antes de la fecha efectiva de suspensión

Si la deuda continúa sin resolverse, la licencia queda suspendida

Quiénes pueden estar exentos de esta medida

La normativa contempla excepciones para determinados contribuyentes, por ejemplo, quienes:

Posean una licencia de conducir comercial (CDL)

Tengan salarios sujetos a embargo por parte de las autoridades fiscales

Paguen manutención infantil o manutención combinada ordenada por un tribunal

Reciban asistencia pública reconocida por el estado

Perciban beneficios del programa federal Supplemental Security Income (SSI)

En ese sentido, las autoridades fiscales enfatizan en la importancia de no postergar los avisos oficiales y cumplir a tiempo con los períodos de pago.