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En Nueva York, quienes adeudan importantes obligaciones tributarias pueden enfrentar la suspensión de su licencia de conducir si no regularizan su situación dentro de los plazos fijados por las autoridades fiscales.
De acuerdo con lo detallado por el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York, la ley permite recomendar la suspensión de la licencia de conducir cuando la deuda tributaria es de al menos 10,000 dólares.
Quiénes podrán ver su licencia de conducir suspendida
La medida afecta a conductores con obligaciones tributarias impagas que no respondan a las notificaciones oficiales ni adopten medidas para resolver la deuda.
Antes de solicitar la suspensión de la licencia, se enviará una Notificación de Propuesta de Suspensión de Licencia de Conducir, otorgando un plazo de 60 días para que el contribuyente regularice la situación.
Si no se responde dentro de ese período
- El Departamento de Impuestos contacta al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)
- El DMV emite una Orden de Suspensión o Revocación
- La notificación se envía 15 días antes de la fecha efectiva de suspensión
- Si la deuda continúa sin resolverse, la licencia queda suspendida
Quiénes pueden estar exentos de esta medida
La normativa contempla excepciones para determinados contribuyentes, por ejemplo, quienes:
- Posean una licencia de conducir comercial (CDL)
- Tengan salarios sujetos a embargo por parte de las autoridades fiscales
- Paguen manutención infantil o manutención combinada ordenada por un tribunal
- Reciban asistencia pública reconocida por el estado
- Perciban beneficios del programa federal Supplemental Security Income (SSI)
En ese sentido, las autoridades fiscales enfatizan en la importancia de no postergar los avisos oficiales y cumplir a tiempo con los períodos de pago.