En Indiana, las regulaciones estatales especifican claramente cuál es el procedimiento protocolar que debe seguirse al anotar a un recién nacido cuando sus padres no están casados y la paternidad del niño no está legalmente establecida. En estos casos, el apellido del padre no podrá traspasarse al bebé ni se verá reflejado en el certificado oficial de nacimiento. En el caso de que la paternidad esté formalmente establecida, los padres tendrán la opción de que el niño se inscriba con el apellido paterno, aunque también puede optarse por el materno. Cuando los padres de un niño no están casados legalmente al momento del nacimiento y el padre no estableció formalmente su vínculo con su hijo, el bebé será anotado únicamente con el apellido de su madre. De acuerdo con las normativas estatales, los métodos para determinar la paternidad de un menor son los siguientes: El estado civil de los padres al momento del nacimiento del bebé es un factor determinante. En este sentido, se consideran las siguientes circunstancias: