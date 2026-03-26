Todos los mexicanos que planean visitar Estados Unidos deben asegurarse de contar con un documento válido y en vigencia para realizar los trámites previos sin demoras ni contratiempos: su pasaporte. Esta identificación no sólo será necesaria para evitar irregularidades con cualquier aerolínea u autoridad sino también para poder tramitar los permisos esenciales que la ley federal exige ante este tipo de traslados, como la visa americana o la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC). En ese sentido, como la validez máxima del documento es de 10 años, quienes hayan gestionado este documento antes de marzo de 2016 o cerca de esa fecha necesitarán un nuevo ejemplar, aunque lo aconsejable es verificar la vigencia a futura en cada caso, independientemente de la fecha de emisión. EE.UU. impone como requisito obligatorio a mexicanos visitantes -salvo determinadas excepciones por tierra o mar- la presentación de un pasaporte en vigencia al momento de viajar, aunque por pertenecer al “club de los seis meses” los nacionales de este país están exentos de cumplir con la obligación de que el documento tenga además una vigencia a futuro de medio año. Por otro lado, si bien la BCC puede utilizarse para visitar la zona fronteriza sin pasaporte, al momento de tramitarla se exigirá la presentación de este documento en regla, por lo que verificar su validez antes de agendar citas es un paso esencial para ahorrar procedimientos engorrosos Quienes deban renovar su pasaporte podrán hacerlo siguiendo las pautas fijadas por el Gobierno de México agendando una cita consular Las autoridades indican que, aunque puede renovarse el pasaporte cuando el ejemplar aún está vigente -por ejemplo, por daños que puedan traer problemas con las autoridades- no se permite tener más de un pasaporte al mismo tiempo. “Si necesitas un nuevo documento porque el actual se dañó o los espacios para visas se han terminado, podrás renovarlo presentándolo físicamente al momento de tu cita”, se indica. Para más información puede consultarse el sitio web oficial del Gobierno de México.