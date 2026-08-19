La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 19 de agosto de 2026 en México es de 12.28 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

Con respecto al precio del día anterior, la moneda subió un 0.01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.3 pesos y un mínimo de 12.28 pesos.

En la última semana, el dólar canadiense subió 0.42%, mientras que en el último año cayó 6.04%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

El dólar canadiense inició con dos alzas, luego tres caídas, repuntó un día, volvió a bajar dos y cerró con dos avances, resultando en un balance general casi plano pese a la volatilidad.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que su volatilidad anual fue del 6.34%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva tras subir durante dos días consecutivos. Este impulso sugiere un fortalecimiento en su valor en comparación con el Dólar estadounidense y otras monedas principales.

La tendencia anterior indica que el Dólar canadiense está ganando terreno, lo que podría ser un reflejo de un mejor desempeño económico local. Sin embargo, es importante monitorizar factores externos que podrían influir en su cotización en el futuro.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos, casas de cambio y centros cambiarios autorizados; verifica su registro ante la CNBV y en el SIPRES o el Buró de Entidades Financieras de la CONDUSEF. Compara tipo de cambio y comisiones antes de entregar el dinero, confirma el monto neto a recibir, evita cambistas en la calle y, si puedes, evita módulos de aeropuerto por sus tipos menos favorables; prefiere sucursales concurridas y en horarios de oficina.

Solicita y conserva tu recibo con tipo de cambio y comisión, cuenta y revisa los billetes frente al cajero (incluidas medidas de seguridad) y no aceptes presiones. Si usas cajeros, hazlo dentro de bancos, cubre tu NIP y limita el efectivo que transportas; considera tarjetas con bajas comisiones por tipo de cambio. Para montos altos, lleva identificación, conoce los límites y reportes antilavado vigentes y guarda comprobantes por si requieres aclaraciones ante tu banco o la CONDUSEF.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.