El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) tiene reglas estrictas que buscan promover la seguridad vial y proteger al público.

En el estado de California, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) tiene reglas estrictas que buscan promover la seguridad vial y proteger al público, y minimizar al mínimo posible la posibilidad de accidentes viales.

Debido a ello, el DMV de California cuenta con un sistema de notificación que sirve para denunciar a un conductor cuando ya no está en pleno uso de sus facultades. Con este servicio, se puede reportar a alguien cercano como un familiar o amigo cercano, o un paciente en caso de ser un profesional de la salud.

El DMV de California cuenta con un sistema de notificación que sirve para denunciar a un conductor cuando ya no está en pleno uso de sus facultades. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

El DMV suspende una por una todas las licencias de conducir: ¿Qué tipo de capacidades son esenciales para manejar de manera segura?

Para poder seguir conduciendo de forma legal, es necesario que el conductor mantenga ciertas capacidades como:

Fuerza física y movilidad

Coordinación y resistencia

Capacidad visual

Capacidad auditiva

Habilidades cognitivas (memoria, juicio, atención y toma de decisiones)

Capacidad para reaccionar de manera segura

¿Cómo se verifican las denuncias?

El modo de verificación del DMV para las denuncias es analizar la información disponible y solicitar más documentación médica, convocar a entrevistas o requerir exámenes adicionales.

El objetivo de estas medidas es asegurar la seguridad vial y pública evitando que circulen conductores que podrían representar un riesgo por sus capacidades reducidas.

Las pruebas que se deben superar: ¿Cómo es el examen del DMV?

Cuando llega una denuncia, el DMV puede exigir varias pruebas para la reevaluación con el fin de determinar si el conductor sigue siendo apto para manejar. Entre las más recurrentes se encuentran: