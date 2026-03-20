La ciudad de Nueva York confirmó que está atravesando una dura crisis en cuanto a su transporte público por fallas mecánicas y falta de personal calificado, algo que estuvo afectando directamente en la frecuencia de circulación de autobuses. A menor frecuencia de circulación, más pasajeros se ven afectados en su día a día por retrasos en el servicio. Este suceso incitó a la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) a que de una respuesta y resolución ante este problema. Los autobuses de Nueva York presentaron fallas mecánicas de gravedad ya que tienen relación directa con el sistema de freno de los vehículos según denunció el Sindicato Transport Workers Union Local 100, alegando que varias unidades estaban circulando en condiciones deficientes. Registros internos de un deposito en El Bronx demostraron que gran parte de la flota operó en condiciones lejanas a óptimas ya que las pastillas de freno estaban desgatadas hasta el metal. Aún no se ha publicado un listado oficial con las líneas específicas que serán afectadas, ya que el impacto es amplio: los autobuses de Nueva York transportan a millones de usuarios a diario y se trata de una red interconectada. No es simplemente un desvío o una ruta: son flotas enteras que circulan en malas condiciones, como el West Farms en El Bronx. Esto afecta especialmente a zonas donde el autobús es el principal medio de movilidad, como barrios del Bronx, donde el servicio es clave para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos. Esta crisis ya está mostrando efectos en las actividades diarias, y de los 256 autobuses necesarios para cubrir el turno de la mañana, 74 están fuera de circulación por las mencionadas fallas. Los tiempos de espera son más largos ya que hay menor frecuencia entre las unidades y se saturación en horas de alta concentración de gente. La situación actual no es un hecho aislado, sino que responde a una crisis más profunda que el sistema de transporte de Nueva York arrastra desde hace años. Entre los principales problemas estructurales se destacan la falta de mantenimiento sostenido, una infraestructura envejecida y una gestión que ha acumulado deficiencias con el tiempo. Ya en 2017 se había declarado una emergencia en el transporte público de la ciudad debido a retrasos constantes, fallas técnicas y un deterioro general del servicio. A este escenario se suma la escasez de personal técnico. En la actualidad, la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) enfrenta un déficit cercano al 10% de mecánicos, lo que dificulta las tareas de reparación y mantenimiento, y obliga a operar bajo condiciones de presión constante.