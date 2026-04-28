La visa americana es un documento esencial para todas las personas que visitan o planean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, es requisito obligatorio presentarla con validez para que pueda autorizarse el traslado. En ese marco, las autoridades enfatizan sobre la importancia de respetar los tiempos de entrada y salida habilitados, pues de lo contrario, este documento será anulado y podría incluso quedar inhabilitado para viajes futuros. El Departamento de Estado explica en su sitio web oficial que no salir de Estados Unidos en la fecha debida significa la pérdida del estatus legal que habilita la permanencia en el país. Bajo la Sección 222(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) todo visado que pertenezca a un portador fuera de estatus es automáticamente anulado por las autoridades. Esto significa que pierde toda su validez para realizar nuevas visitas, independientemente de la vigencia que tenga por delante. “No salir de Estados Unidos a tiempo también puede hacer que no seas elegible para visados en el futuro”, advierten las autoridades. Esto dependerá estrechamente del tiempo que se haya permanecido en el país de forma ilegal. En caso de necesitar permanecer más tiempo en el país, puede solicitarse oficialmente una prórroga a USCIS. Este trámite está permitido sólo si “Recomendamos que solicites la extensión de tu estancia al menos 45 días antes de que expire la estancia autorizada”, indican las autoridades. En caso de que no existan inconvenientes con el visado, este documento generalmente tiene una duración máxima de 10 años.