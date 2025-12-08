Los cítricos, como la naranja o la mandarina, y ciertas especias aromáticas, como la canela, son grandes aliados de quienes aman perfumar sus ambientes, pues permiten elaborar aromatizantes caseros en pocos minutos.

Si bien existen opciones industriales para todos los gustos y rincones del hogar, cada vez son más quienes prefieren elaborar sus propias fragancias y, en esa tendencia, estos ingredientes con altas concentraciones de compuestos aromáticos se posicionan como una alternativa accesible.

Es tendencia: para qué sirve hervir cáscaras de naranja y mandarina con canela

La naranja, la mandarina y la canela destacan por sus aceites esenciales naturales, que se liberan fácilmente al hervirse en agua. Esta mezcla de aroma fresco con un toque especiado permite neutralizar malos olores con facilidad.

Se trata entonces de un aromatizante natural que resulta especialmente útil para eliminar olores fuertes de comida o simplemente para ambientar el hogar con una opción sencilla de elaborar y diferente.

De no tener naranja o mandarina, también pueden utilizarse cáscaras de limón. Fuente: imagen ilustrativa Chat GPT

Cómo se prepara esta solución natural de naranja, mandarina y canela: paso a paso

Para elaborar este aromatizante casero y natural se necesitan los siguientes ingredientes

1 l de agua

Cascaras de naranja y mandarina (la cantidad dependerá de qué tan intenso se desee el aroma: a mayor cantidad, mayor intensidad)

2 ramas de canela

Cómo preparar la mezcla de cáscaras cítricas con canela

Colocar todos los ingredientes en una olla Hervir a fuego bajo durante aproximadamente 15 o 20 minutos sin colocar la tapa y con las puertas de las habitaciones abiertas para que el vapor perfumado alcance todos los espacios Una vez se encuentre frío, el líquido restante puede colarse y verterse dentro de un pulverizador para utilizar como aromatizante a gusto. Si se prefiere, añadir unas gotitas de aceite esencial cítrico permitirá potenciar el aroma.