Es tendencia | Hervir cáscara de limón y lavanda: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo. (Fuente: ChatGPT Imagen Ilustrativa)

En los últimos meses, una tendencia se ha vuelto viral en miles de cocinas y hogares: hervir cáscara de limón con lavanda. Esta mezcla concentra propiedades aromáticas, desinfectantes y relajantes y es una gran alternativa natural frente a los productos químicos tradicionales.

Se trata de un método casero que utiliza ingredientes económicos y es ideal para perfumar ambientes, neutralizar olores y generar una sensación de calma.

Para qué sirve hervir cáscara de limón y lavanda

La combinación de cáscara de limón y lavanda potencia las propiedades naturales de ambos ingredientes. El limón aporta un aroma fresco y cítrico, además de compuestos antibacterianos capaces de reducir olores intensos en cocinas, baños y espacios cerrados. La lavanda, por su parte, es reconocida por su acción relajante y su capacidad para disminuir tensiones, algo que convirtió a esta mezcla en un recurso muy valorado en rutinas de bienestar.

Hervir ambos elementos genera un vapor aromático que purifica el aire, refresca el ambiente y elimina olores de comida, humedad o mascotas. En hogares que buscan opciones ecológicas, esta preparación se volvió una aliada para reemplazar desodorantes ambientales sintéticos.

Cómo preparar esta mezcla natural paso a paso

Especialistas en hábitos naturales recomiendan la preparación por su acción múltiple: funciona como aromatizante, relajante y desinfectante. Además, permite aprovechar al máximo ingredientes que muchas veces se descartan.

Para utilizarla, solo hace falta colocar la cáscara de uno o dos limones en una olla con agua, sumar una cucharada de lavanda seca y dejar que hierva por algunos minutos. El vapor resultante perfuma la casa y crea un ambiente más limpio y agradable. También puede usarse el líquido colado como base para un limpiador natural de superficies.