Hervir manzana, canela y pimentón en agua es una práctica conocida como simmer pot que gana popularidad entre las familias. La mezcla libera aromas naturales que perfuman el hogar sin aerosoles ni difusores eléctricos. La técnica consiste en colocar los ingredientes en una olla con agua, llevarla a hervor y mantenerla a fuego bajo entre una y dos horas. El aroma resultante recuerda al de una cocina en plena preparación de postres, especialmente en otoño e invierno. El principal beneficio de este simmer pot es aromatizar el hogar de forma natural. La manzana libera ésteres frutales; la canela aporta cinamaldehído, un compuesto con efecto relajante reconocido en aromaterapia; el pimentón agrega notas ahumadas que redondean la fragancia. El vapor generado también añade humedad al aire seco del hogar, algo valorado en invierno cuando la calefacción reseca el ambiente. Aunque no reemplaza a un humidificador clínico, sí mejora el confort en espacios cerrados. Se corta una manzana en rodajas, se agregan una o dos ramas de canela y una cucharadita de pimentón —dulce o ahumado—. Todo se coloca en una olla con agua, se lleva a hervor y se baja el fuego al mínimo. No debe dejarse sin supervisión ni permitir que el agua se evapore. Los ingredientes pueden reutilizarse al día siguiente guardándolos en el refrigerador. Para variar la fragancia, se pueden añadir cáscaras de naranja, clavos de olor o unas gotas de vainilla. Es posible usar manzanas que ya comenzaron a ablandarse y especias que ya están en la despensa.