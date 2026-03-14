En Indiana, las regulaciones estatales indican claramente cuál es el procedimiento protocolar que las autoridades deben seguir al anotar a un recién nacido cuando sus padres no están casados y la paternidad del niño no se haya establecido legalmente por otra vía. En estos casos, el apellido del padre no podrá traspasarse al bebé ni se verá reflejado en el certificado oficial de nacimiento, por lo que el niño será legalmente apellidado de igual forma que su madre. Cuando los padres de un niño no están casados legalmente al momento del nacimiento y el padre no estableció formalmente su vínculo con su hijo, el niño será registrado únicamente con el apellido de su madre. Por el contrario, si la paternidad está establecida previamente, ambos padres tendrán la opción de que el bebe se inscriba con el apellido paterno, aunque permanece la opción de escoger el materno. De acuerdo con las regulaciones estatales, las maneras de establecer la paternidad con un niño para que el padre pueda heredarle su apellido son las siguientes “La información acerca de la paternidad de su hijo y el proceso por el cual establece su paternidad serán tratados de modo confidencial por los empleados del hospital, la Oficina del Fiscal y por los abogados”, indican las autoridades.