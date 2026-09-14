Confirmado | Aeropuertos de Dallas, Atlanta, Nueva York y Nueva Jersey bloquearán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite de actualización en su pasaporte

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Las autoridades migratorias de Dallas, Atlanta, Nueva York y Nueva Jersey permanecen en vigilancia constante sobre los viajeros que pretendan ingresar o salir del país portando un pasaporte caducado, lo que podría causar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de las circunstancias, las aerolíneas y los organismos migratorios requieren que los pasajeros dispongan de un documento de viaje válido y actual para autorizar el embarque o facilitar el ingreso internacional, a menos que se contemplen ciertas excepciones.

Pasaportes vencidos en Dallas: lo que debes saber

En Dallas, los viajeros internacionales deberán presentar la documentación de viaje que exigen las autoridades de Estados Unidos para ingresar o salir del país.

Generalmente, los extranjeros requieren de un pasaporte válido y vigente, además de la visa o autorización pertinente según su nacionalidad.

Las aerolíneas tienen la facultad de rechazar el embarque y las autoridades migratorias pueden denegar el ingreso si el pasajero no presenta la documentación requerida.

No obstante, una visa estadounidense que aún esté vigente puede ser utilizada aunque se encuentre en un pasaporte expirado, siempre que el viajero presente también un nuevo pasaporte válido y cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades.

Confirmado | Aeropuertos de Dallas, Atlanta, Nueva York y Nueva Jersey bloquearán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite de actualización en su pasaporte Montaje EC

Requisitos para entrar o salir de EE.UU. desde Atlanta

En Atlanta, al igual que en el resto de Estados Unidos, los viajeros internacionales están obligados a presentar un pasaporte válido y la documentación migratoria pertinente para poder ingresar o salir del país.

Los controles se llevan a cabo de acuerdo a las normas federales en Estados Unidos, por lo tanto, una aerolínea puede denegar el embarque y las autoridades migratorias pueden rechazar el ingreso si la documentación presentada no se ajusta a los requisitos establecidos.

En el caso de una visa estadounidense válida que se encuentre en un pasaporte caducado, el viajero tiene la facultad de utilizarla junto con un nuevo pasaporte vigente, siempre y cuando ambos documentos satisfagan las condiciones estipuladas por las autoridades de Estados Unidos.

Nueva York y Nueva Jersey ahora exigen documentación vigente para viajar

En el caso de los residentes extranjeros, las autoridades requieren la presentación de un pasaporte válido al momento de abandonar el país. Los aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey se rigen por las normativas migratorias federales de los Estados Unidos, que exigen a los viajeros internacionales que presenten la documentación pertinente para ingresar o salir del territorio nacional.

En términos generales, los extranjeros deben disponer de un pasaporte vigente, además de la visa o autorización de viaje pertinente de acuerdo con su nacionalidad. Las aerolíneas pueden denegar el embarque y las autoridades migratorias pueden limitar el ingreso si el pasajero no cumple con los requisitos documentales establecidos.

No obstante, una visa estadounidense vigente puede ser utilizada incluso si se encuentra bajo un pasaporte vencido, siempre y cuando el viajero presente también un nuevo pasaporte válido y cumpla con las condiciones impuestas por las autoridades norteamericanas.

Qué documentos te pedirán las autoridades migratorias al entrar

Antes de autorizar un viaje internacional, es habitual que las autoridades migratorias y las aerolíneas procedan a verificar diferentes requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los controles más destacados se encuentran: