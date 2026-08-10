En el estado de Iowa, entró en vigencia el registro obligatorio de vapes que exige a fabricantes y comercios inscribir cada producto en un directorio estatal. La medida llega tras un fallo de una corte federal de apelaciones. Los locales que vendan artículos no autorizados enfrentan multas de hasta u$s 1500 por día.

El Octavo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos revocó el fallo que frenaba la Ley HF 2677, aprobada en 2024. El Departamento de Ingresos de Iowa había suspendido su aplicación desde mayo de 2025 por una demanda del sector. Ahora el estado puede exigir su cumplimiento de inmediato.

¿Qué exige el nuevo registro obligatorio de vapes en Iowa?

La ley crea un directorio estatal con los únicos productos de vapeo autorizados para la venta. Solo pueden figurar los que cumplan con los requisitos federales de autorización previa. Todo lo que no esté en la lista queda prohibido en los comercios del estado .

Según comerciantes del sector, hoy apenas seis productos cumplen los requisitos para integrar el directorio. Eso obliga a retirar de las góndolas a la mayoría de las marcas que se venden actualmente en Iowa.

Para quedar habilitado, cada producto debe cumplir:

Certificación de cumplimiento con la Ley federal de Control del Tabaco

Pago de una tasa de u$s 100 por producto

Inclusión y actualización periódica en el directorio estatal

La ley crea un directorio estatal con los únicos productos de vapeo autorizados para la venta. Fuente: Magnific.

¿Cuáles son las multas y qué pasa si los comercios no cumplen?

Los comercios que vendan productos no autorizados enfrentan una multa de u$s 300 por día por cada artículo prohibido en el primer incumplimiento. Un local con cinco productos fuera del directorio puede recibir hasta u$s 1500 diarios. Los fabricantes que distribuyan artículos no aprobados reciben multas de u$s 1000 por día.

Las infracciones repetidas en dos a cuatro años elevan las sanciones. La segunda falta puede implicar una suspensión de 30 días del permiso comercial, y la quinta, la revocación total de la licencia. Dueños de vaperías advirtieron que muchos comercios podrían cerrar, mientras que autoridades sanitarias defendieron la medida para reducir el vapeo adolescente.