Una disposición estatal en Virginia establece límites etarios para muchos conductores que buscan renovar su licencia de conducir. De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), muchos ciudadanos perderán la credencial si no completan el trámites con diferentes requisitos.

Además de modificar el proceso de renovación para los mayores de 75 años, también se reduce el plazo de vigencia de la licencia en caso de haber sido aprobada.

Fin de la licencia de conducir: los mayores de 75 años ya no podrán renovarla de esta forma

En el estado de Virginia, la ley vigente desde 2014 establece que los conductores de 75 años en adelante no pueden renovar su licencia de conducir por internet ni por correo. A partir de esa edad, el trámite debe realizarse sí o sí en una oficina del DMV estatal.

Además de la presencialidad obligatoria, la normativa impone renovaciones más frecuentes y exige controles básicos para comprobar que la persona mantiene las condiciones necesarias para conducir. El punto central es que la licencia no se renueva automáticamente, incluso si el historial del conductor es limpio.

Esta regulación se mantiene activa y continúa aplicándose en 2026, afectando tanto a residentes como a personas que se mudan a Virginia desde otros estados.

Muchos estados, como Virginia, no permiten a los mayores de 75 años a renovar su licencia de conducir de forma virtual. Fuente: Archivo.

Otros estados que aplican la misma normativa

Virginia no es el único estado que endureció los requisitos para renovar la licencia a partir de cierta edad. En otros puntos del país existen regulaciones iguales o similares que limitan la renovación virtual.

Massachusetts exige renovación presencial obligatoria a partir de los 75 años.

Illinois aplica controles presenciales y renovaciones más frecuentes en adultos mayores.

Nebraska limita la renovación remota según la edad del conductor.

Idaho obliga a presentarse en persona desde los 70 años en ciertos casos.

Washington impone evaluaciones adicionales y puede exigir presencialidad.

En todos estos estados, el criterio común es reforzar los controles a medida que aumenta la edad, eliminando la renovación automática en línea.

Cómo renovar la licencia de conducir de forma presencial

Para renovar la licencia de conducir de manera presencial, el conductor debe acudir a una oficina estatal correspondiente. En el trámite se solicita documentación personal vigente y, en la mayoría de los casos, una evaluación básica de la visión.

El proceso puede incluir la emisión de una licencia con menor período de validez que la estándar. Si el solicitante no cumple con los requisitos exigidos, la renovación puede ser rechazada y la licencia no será emitida.