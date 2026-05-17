El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su página oficial las condiciones bajo las cuales sus funcionarios de impuestos pueden efectuar visitas domiciliarias a un contribuyente para verificar el cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones fiscales. En caso de que esta medida deba llevarse a cabo, la agencia se pondrá en contacto con el contribuyente para informarle sobre dicha acción y acordar una reunión. No obstante, si no se obtiene respuesta a las comunicaciones, la agencia tiene la facultad de proceder con la visita al domicilio -o negocio- sin falta. De acuerdo a lo señalado por la agencia, los funcionarios de ingresos son empleados civiles que participan de forma directa en el proceso de recaudación de los contribuyentes. “Se señala que el agente envía la Carta 725-B o se comunica telefónicamente para coordinar una visita. Para validar la cita, es necesario llamar al número de teléfono que se encuentra en la carta.” En caso de no recibir respuesta, se enviarán reiteradas notificaciones; sin embargo, si la falta de comunicación continúa, la visita se llevará a cabo de todas maneras. En este procedimiento, los agentes realizan un análisis exhaustivo de las declaraciones e impuestos pendientes, brindando la posibilidad de efectuar el pago al funcionario en el instante. Asimismo, se ofrecerá la alternativa de llevar a cabo la transacción de manera online. La agencia indica que, en caso de que un agente del IRS efectúe una visita sin previo aviso, el contribuyente tiene la facultad de emplear la Herramienta de Verificación de Empleados para corroborar la autenticidad del individuo que se presenta como representante del organismo. Esta herramienta permite al contribuyente verificar la legitimidad del empleado, asegurando así que la visita procede de un funcionario oficial.