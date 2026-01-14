Estados Unidos está a punto de cambiar las reglas para todos los viajeros, incorporando una nueva medida obligatoria para quienes no presenten una identificación compatible con la Ley Real ID al momento de abordar vuelos nacionales.

Anunciada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la medida impone la obligación de pagar una tarifa en dólares a quienes quieran trasladarse aéreamente dentro de EE.UU. y deban verificar su identidad utilizando TSA ConfirmID.

Cambian las reglas para viajeros: quiénes tendrán que pagar en dólares y cuánto

Desde el 7 de mayo de 2025, todos los viajeros deben constatar quiénes son antes de volar dentro del país mediante la presentación de una licencia de conducir Real ID o cualquier otro documento considerado aceptable.

Cuando esto no sucedía, TSA iniciaba protocolos alternativos para verificar la identidad del viajero. Sin embargo, próximamente el servicio de identificación será pago.

Verificar la identidad es obligatorio para volar dentro de Estados Unidos. Fuente: archivo. Fuente: Shutterstock Jaromir Chalabala

Cuánto habrá que pagar

El proceso implica la solicitud de información a quién viaja y la utilización de cámaras biométricas, con una tarifa de 45 dólares.

Es esencial considerar que, si bien TSA ConfirmID está pensado para tardar entre 10 y 15 minutos, en determinadas situaciones podría demorarse hasta 30.

Desde cuándo regirá esta medida

La medida comenzará a aplicarse en los diferentes aeropuertos el 1ro de febrero de este año.

Documentos que pueden presentarse para evitar la tarifa

Si bien la lista está sujeta a modificaciones, en general los documentos que cumplen con la Real ID y son aceptados por las autoridades incluyen

Licencia de conducir Real ID

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal india reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indios y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

También se aceptan ciertas identificaciones digitales, como Apple ID.

Todos los documentos pueden presentarse con hasta dos años de vencimiento.