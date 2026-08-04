Estados Unidos revocará el pasaporte a los colombianos que lleguen con esta versión del documento. (Imagen creada con Inteligencia Artificial)

Las autoridades migratorias de Estados Unidos tienen la capacidad de rechazar o anular pasaportes extranjeros, tal como los de ciudadanos colombianos, si se determina que el documento no cumple con los estándares exigidos. Tal situación puede presentarse en caso de daños visibles, alteraciones o señales de manipulación, circunstancias que descalifican al pasaporte como identificación válida para el ingreso al país.

En un contexto de mayor flujo de viajeros, particularmente durante picos de alta demanda turística, se incrementan las consultas de colombianos que buscan saber qué tipo de deterioros pueden ocasionar inconvenientes en migración. Al mismo tiempo, es imperativo conocer qué pasos seguir cuando el pasaporte presenta rasgaduras, manchas, dobleces marcados u otros defectos físicos que podrían resultar en un rechazo en los controles fronterizos.

Estados Unidos puede cancelar pasaportes por daños o manipulación

El Departamento de Estado de Estados Unidos indica que un pasaporte pierde validez para viajar cuando presenta deterioros que afectan su autenticidad o dificultan la lectura de los datos personales. Ante estas situaciones, los agentes migratorios están habilitados para no aceptar el documento durante los controles de ingreso.

En determinadas situaciones, un inspector migratorio puede considerar que el pasaporte no cumple con los estándares de validez y, por lo tanto, exigir que el viajero obtenga un documento nuevo antes de permitirle continuar su ruta.

Existen diversas condiciones físicas o modificaciones que pueden derivar en la invalidación del pasaporte, entre ellas:

Contacto con líquidos o humedad , cuando provoca manchas o distorsiona la información impresa.

Roturas severas en la libreta o en la página donde figuran los datos del titular.

Marcas, sellos o anotaciones no oficiales , ajenas a las autoridades competentes.

Falta de páginas , en especial aquellas destinadas a visas o registros migratorios.

Cortes, perforaciones o daños estructurales que comprometan la integridad del documento.

Estados Unidos le quitará el pasaporte a todos los colombianos que arriben con esta versión del documento. (Fuente: Montaje EC)

Marcas en el pasaporte que no impiden el viaje

Las autoridades de Estados Unidos aclaran que diversos signos considerados comunes de uso no invalidan el pasaporte ni exigen su reemplazo inmediato. Entre dichos signos se encuentran:

Marcas leves de doblez producto de guardarlo en bolsillos o fundas.

Apertura natural de las páginas tras manejo frecuente.

Muestra desgaste normal pero conserva su estructura intacta.

¿Qué hacer si su pasaporte está dañado?

Para prevenir inconvenientes en el aeropuerto o en migración, es crucial comprobar el estado del pasaporte con antelación y proceder a su renovación en caso de que presente daños visibles que puedan suscitar dudas respecto a su validez.

La recomendación oficial es no viajar con un documento deteriorado. Si el pasaporte se encuentra dañado, deberá solicitarse uno nuevo aportando: