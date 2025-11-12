Todos los bancos cerrarán durante 24 horas y no se podrá hacer operaciones presenciales. (Fuente: Archivo)

De acuerdo al calendario laboral oficial del Gobierno de los Estados Unidos, todos los bancos del país permanecerán cerrados durante 24 horas. En ese periodo, las entidades financieras no ofrecerán atención al público y no será posible realizar ciertas operaciones o transacciones habituales.

La medida no se limita al sector bancario, ya que también contempla el cierre de comercios, supermercados, tiendas de ropa y locales de artículos generales, que podrían optar por suspender su actividad.

Confirmado: cierran todos los bancos del país este día

El proximo jueves 27 de noviembre, las oficinas bancarias permanecerán cerradas y solo estarán disponibles los cajeros automáticos para operaciones simples que no requieren asistencia del personal.

Durante esta jornada se celebra el Día de Acción de Gracias, uno de los feriados más importantes del calendario nacional. La fecha marca el inicio de la temporada de fiestas y se caracteriza por las reuniones familiares, las grandes comidas y el tradicional pavo en el centro de la mesa.

Más allá de su origen histórico,Thanksgiving se mantiene como un símbolo de gratitud y unión, con millones de personas que viajan por todo el país para reencontrarse con sus seres queridos y compartir una jornada de descanso antes del fin de año.

Cuáles son las operaciones bancarias que no estarán disponibles

A causa del feriado, los usuarios deberán aplazar las gestiones que requieren intervención del personal bancario. Entre ellas aparecen: