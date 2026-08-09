Brasil dio inicio a una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su historia y de toda la región. Se trata de un megaproyecto que promete transformar la movilidad, impulsar el desarrollo económico y convertirse en un nuevo ícono de la ingeniería latinoamericana.

Con una inversión superior a USD 2.200 millones, la construcción unirá la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica mediante una estructura de 12,4 kilómetros sobre la Bahía de Todos los Santos. Cuando esté terminada, será el puente sobre el mar más largo de América Latina y una de las mayores obras civiles del continente.

Construyen el puente marítimo más largo de América Latina

La estructura principal tendrá 12,4 kilómetros de longitud, cruzando completamente la Bahía de Todos los Santos para conectar de forma permanente Salvador con la isla de Itaparica.

Con estas dimensiones, superará al tradicional Puente Río-Niterói y pasará a ser el puente sobre lámina de agua más largo de América Latina, convirtiéndose en una referencia de la ingeniería regional.

Entre sus principales características se destacan:

12,4 kilómetros de longitud

Cuatro carriles para circulación vehicular

Un vano central de aproximadamente 400 metros

Hasta 82 metros de altura en algunos sectores para permitir el paso de grandes embarcaciones

Diseño preparado para soportar las condiciones marítimas de la Bahía de Todos los Santos

El Puente Salvador-Itaparica será inaugurado en junio de 2031, tras aproximadamente cinco años de obras. https://www.ba.gov.br/

Invertirán más de 2.000 millones de dólares en tecnología de última generación

El costo total del emprendimiento asciende a 11.600 millones de reales, equivalentes a aproximadamente 2.220 millones de dólares.

La obra será ejecutada mediante una asociación público-privada en la que participan empresas brasileñas y un consorcio chino integrado por China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), junto con aportes del Gobierno federal de Brasil y del estado de Bahía.

Reducirá hasta dos horas los tiempos de viaje

El denominado Puente Salvador-Itaparica conectará la capital del estado de Bahía con la isla de Itaparica a través de la Bahía de Todos los Santos.

Actualmente, el traslado entre ambos puntos depende principalmente de ferris y embarcaciones, un sistema que puede generar largas esperas, especialmente durante temporadas turísticas y fines de semana.

Con el nuevo puente, las autoridades estiman que el recorrido hacia el litoral sur de Bahía podrá reducirse en aproximadamente dos horas, mejorando notablemente la conectividad regional.