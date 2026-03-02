El barco más grande del mundo logró transportar más de 22.000 contenedores en un solo viaje, una cifra que lo posiciona como nuevo referente en eficiencia y capacidad operativa. Se trata del impresionante ONE Innovation, un megabuque que ya es considerado el mayor orgullo de Japón y una pieza estratégica en las rutas que conectan Asia con Europa. El hito se concretó tras cargar 22.233 contenedores estándar (TEU) en una sola travesía, la cifra más alta jamás registrada en un buque portacontenedores. La operación se realizó en el estratégico Puerto de Singapur, uno de los nodos logísticos más importantes del planeta. El récord histórico en transporte marítimo no solo representa un logro técnico, sino también una demostración de cómo la industria evoluciona hacia barcos cada vez más grandes y eficientes. Cada viaje de esta magnitud moviliza miles de productos que abastecen mercados enteros: tecnología, textiles, maquinaria y alimentos, entre otros. Operado por la compañía Ocean Network Express, el buque forma parte de la clase Megamax, diseñada para maximizar la capacidad sin comprometer estabilidad ni eficiencia energética. El megabuque portacontenedores mide aproximadamente 400 metros de eslora, el equivalente a cuatro canchas de fútbol alineadas. Su manga alcanza los 61 metros, lo que le permite transportar contenedores en múltiples filas y niveles. Entre sus características más impactantes: Construido en 2023, este gigante representa la nueva generación de barcos Megamax, concebidos para sostener el crecimiento del comercio mundial con menores costos operativos por unidad de carga.