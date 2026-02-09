La industria de las telecomunicaciones en Estados Unidos atraviesa un fuerte proceso de ajuste y una de sus compañías más grandes confirmó una ola de despidos masivos que impacta en distintos estados. Esta empresa gigante inició un recorte de personal que dejará sin empleo a miles de trabajadores, en medio de un contexto de transformación tecnológica y presión por reducir costos. Verizon, el gigante de las telecomunicaciones, confirmó que despedirá a cerca de 15.000 trabajadores, convirtiéndose en el ajuste más grande en la historia de la compañía. La decisión, impulsada por su nuevo CEO, Dan Schulman, llega etapa de restructuración profunda, con menos puestos tradicionales y mayor automatización. La empresa busca reducir gastos, optimizar su estructura, invertir en tecnología 5G y fortalecer áreas estratégicas. El objetivo es adaptarse a un mercado en rápida evolución como lo es el de la tecnología. Los despidos masivos en grandes empresas suelen tener efectos en el consumo local, mercado inmobiliario en zonas afectadas, cadenas de proveedores y la confianza laboral. Cuando los recortes provienen de compañías tecnológicas, el impacto suele ser mayor por el volumen de empleo indirecto. En sectores como tecnología, energía, manufactura, logística y consumo, diversas compañías han comenzado procesos de ajuste para hacer frente a costos crecientes y una demanda que presenta indicios de enfriamiento.