La MTA anunció a través de sus canales oficiales que el servicio de metro tendrá un servicio modificado debido a trabajos y obras de mantenimiento.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Nueva York anunció que el servicio de metro funcionará con modificaciones durante el fin de semana largo del 9 al 12 de octubre.

Los cambios afectan principalmente a distintos recorridos de Manhattan, Brooklyn, el Bronx y Queens. Para reducir las complicaciones, el organismo habilitó autobuses gratuitos y recomendó consultar el estado del servicio antes de viajar.

Cambios en el servicio de metro: ¿Qué pasa el fin de semana?

Según el comunicado oficial de la MTA, las principales interrupciones comenzaron el viernes por la noche y se extenderán hasta las 5 de la mañana del lunes 12 de octubre.

Línea 6 (Bronx): no circula entre Hunts Point Avenue y 125 Street desde las 21:30 del viernes. El servicio funciona en dos tramos separados, con frecuencias de 8 y 12 minutos durante el día y la noche.

Línea L (Brooklyn y Manhattan): está suspendida entre 8 Avenue y Lorimer Street, en ambas direcciones, desde las 23:15 del viernes.

Línea Q (Brooklyn): no circula entre Prospect Park y Coney Island-Stillwell Avenue desde las 23:30 del viernes.

Línea M: durante el sábado, de 8:00 a 23:59, y el domingo, de 8:00 a 21:00, circula entre Metropolitan Avenue-Middle Village y 96 Street, con desvíos por otras líneas.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Nueva York anunció que el servicio de metro funcionará con modificaciones durante el fin de semana largo del 9 al 12 de octubre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo funciona el tren durante el fin de semana?

Los servicios ferroviarios Long Island Rail Road (LIRR) y Metro-North Railroad también presentan modificaciones durante el fin de semana debido a trabajos programados.

Entre los principales cambios se encuentran:

Long Island Rail Road (LIRR)

West Hempstead: servicio completamente suspendido desde las 00:01 del sábado 10 hasta las 4:00 del lunes 12 de octubre debido a mejoras en el sistema de señales.

Babylon y Montauk: circulan con horarios modificados desde las 21:00 del viernes 9 hasta las 3:00 del lunes 12 de octubre, también por trabajos en el sistema de señales.

City Terminal Zone: algunos trenes realizan paradas adicionales en Forest Hills durante el sábado 10 de octubre, entre las 17:00 y las 23:59, para facilitar el traslado de pasajeros que asisten a eventos.

Metro-North Railroad

New Haven Line: funciona con un cronograma especial el sábado 10 y el domingo 11 de octubre debido a las obras de reemplazo del puente WALK Bridge, en Norwalk, Connecticut. Se estima una reducción del 30% en los asientos disponibles, por lo que pueden producirse aglomeraciones.

East Norwalk: la estación permanece cerrada en ambos sentidos hasta el 18 de octubre. Los pasajeros pueden utilizar South Norwalk como alternativa y también Westport, con los boletos semanales o mensuales correspondientes.

Hudson Line: cuenta con seis trenes adicionales durante los fines de semana hasta el 8 de noviembre: tres por la mañana hacia Beacon y Poughkeepsie y tres de regreso a Grand Central por la tarde, para responder al incremento de viajeros durante el otoño.

Adicionalmente, se informaron otras modificaciones:

Harlem Line: el sábado 10 de octubre, entre las 00:30 y las 16:00, la estación Southeast presenta restricciones de acceso por reparaciones en el estacionamiento. Las escaleras y el ascensor están fuera de servicio. La MTA recomienda utilizar Brewster o Patterson a quienes necesiten acceso mediante ascensor.

Port Jervis Line: también se reportaron reemplazos de trenes por autobuses en algunos servicios del fin de semana, hasta el 11 de octubre, entre Port Jervis y Ramsey Route 17. Los horarios específicos deben consultarse en las alertas oficiales.

¿Cuáles son las alternativas para viajar este fin de semana?

Para facilitar los desplazamientos durante los trabajos de mantenimiento, la MTA dispuso algunas alternativas gratuitas:

Línea 6: autobuses gratuitos T102 entre Hunts Point Avenue y 125 Street, con recorridos locales y directos.

Línea L: autobuses L92 en Manhattan, entre 8 Avenue y 1 Avenue, y T422 en Brooklyn. También se pueden utilizar conexiones con otras líneas en Broadway Junction y Myrtle-Wyckoff Avenues.

Línea Q: autobuses gratuitos T464 entre Prospect Park y Coney Island-Stillwell Avenue, con recorridos locales y semidirectos. Para viajar entre Manhattan, Downtown Brooklyn y Coney Island, se pueden utilizar las líneas D, F y N.

La MTA recomienda consultar las alertas de servicio en su sitio web oficial y en las aplicaciones MTA y TrainTime para verificar si existen nuevos cambios en los horarios y recorridos.