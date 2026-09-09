Se ha iniciado la construcción del Estadio Nacional de El Salvador, lo cual constituye un progreso notable en la infraestructura deportiva de la región. Este proyecto, situado en Antiguo Cuscatlán, trasciende la mera noción de un campo de juego; es una obra pionera que redefine el concepto de instalaciones deportivas.

Con una capacidad para 50.000 espectadores en asientos individuales, el estadio aspira a ser uno de los complejos más avanzados y sostenibles de América Latina.

Entre los prestigiosos y emblemáticos estadios de la región, como el Maracaná o el Azteca, esta nueva obra se levanta como un símbolo de modernidad y orgullo para el continente.

El innovador megaestadio más contemporáneo y sofisticado de América Latina

El verdadero lujo de esta obra no se limita exclusivamente a su estética, sino que radica en su inteligencia operativa. El estadio incorporará sistemas de gestión digital para optimizar el consumo de energía y agua, posicionándose como un referente de arquitectura ecológica en el ámbito de América Latina.

El nuevo estadio se erige sobre los terrenos que previamente ocupaba la Escuela Militar y dispondrá de más de 170.000 metros cuadrados. Este proyecto surge de una alianza estratégica entre el gobierno salvadoreño y China, con el objetivo de aprovechar las innovaciones técnicas del gigante asiático.

Adicionalmente, además de satisfacer los más altos estándares establecidos por la FIFA para partidos internacionales, el complejo ha sido diseñado para funcionar como un centro de entretenimiento integral.

Construyen el estadio más moderno de América Latina: es la nueva joya arquitectónica del deporte y el orgullo de su país

La reciente obra maestra arquitectónica deportiva que se erigirá como un símbolo de orgullo para el continente

A diferencia de las estructuras pesadas del siglo anterior, este recinto promueve la “coexistencia armónica”. Su diseño es distintivo por líneas curvas y una marquesina de rejilla modular que genera un juego de luces y sombras natural, proporcionando una sensación de ligereza pese a su imponente tamaño.

La superficie total del estadio será de 170.000 m², con una capacidad para 50.000 personas (butacas individuales) y un estacionamiento que podrá albergar más de 2.000 vehículos. La inauguración está programada para el horizonte del año 2027.