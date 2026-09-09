Autoridades locales revisarán casa por casa los contenedores de basura, reciclaje y residuos orgánicos que los vecinos dejan en la vereda para la recolección. El objetivo es controlar que la separación sea correcta y advertir a quienes mezclen los materiales.
La revisión forma parte de la ley estatal SB 1383 de California, que exige a los municipios reducir la basura orgánica enviada a rellenos sanitarios. En Sacramento, el personal municipal abre brevemente las tapas de los contenedores, toma una foto del contenido y deja una etiqueta con el resultado.
¿Qué revisan y cómo funciona el control?
El personal de Obras Públicas levanta la tapa del contenedor, mira el contenido y no retira ni manipula los materiales. Solo actúa sobre los contenedores dejados en la vereda los días de recolección, y trabaja con chaleco reflectante e identificación visible.
Si encuentran residuos mal ubicados, como cartón o comida en la basura común, dejan una etiqueta que explica el error y qué contenedor corresponde. Si todo está bien separado, el aviso confirma que la clasificación fue correcta.
¿Multan de entrada o hay un aviso previo?
Por ahora, el operativo no aplica multas: es un control educativo. Los hogares con errores repetidos pueden ser convocados a retirar el material mal ubicado y llevarlo al lugar correcto, según el tipo de residuo.
Sin embargo, la ley estatal que respalda el operativo sí habilita sanciones económicas progresivas para quienes no corrijan la situación después de las advertencias. Ese esquema de multas se activa solo si el incumplimiento persiste pese a los avisos previos.