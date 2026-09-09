Autoridades locales revisarán casa por casa los contenedores de basura, reciclaje y residuos orgánicos que los vecinos dejan en la vereda para la recolección. El objetivo es controlar que la separación sea correcta y advertir a quienes mezclen los materiales.

La revisión forma parte de la ley estatal SB 1383 de California, que exige a los municipios reducir la basura orgánica enviada a rellenos sanitarios. En Sacramento, el personal municipal abre brevemente las tapas de los contenedores, toma una foto del contenido y deja una etiqueta con el resultado.

¿Qué revisan y cómo funciona el control?

El personal de Obras Públicas levanta la tapa del contenedor, mira el contenido y no retira ni manipula los materiales. Solo actúa sobre los contenedores dejados en la vereda los días de recolección, y trabaja con chaleco reflectante e identificación visible.

Si encuentran residuos mal ubicados, como cartón o comida en la basura común, dejan una etiqueta que explica el error y qué contenedor corresponde. Si todo está bien separado, el aviso confirma que la clasificación fue correcta.

El personal de Obras Públicas levanta la tapa del contenedor, mira el contenido y no retira ni manipula los materiales. Magnific

¿Multan de entrada o hay un aviso previo?

Por ahora, el operativo no aplica multas: es un control educativo. Los hogares con errores repetidos pueden ser convocados a retirar el material mal ubicado y llevarlo al lugar correcto, según el tipo de residuo.