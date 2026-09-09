El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede embargar cuentas bancarias y otros bienes de quienes vendan productos por Facebook Marketplace o eBay y no declaren esos ingresos en el Formulario 1040. La agencia confirmó que esa consecuencia se activa cuando la deuda impositiva generada por esas ventas queda sin pagar.

El organismo recibe esos datos a través del Formulario 1099-K, que las plataformas de pago envían a quienes superan el umbral establecido por ley. Ese cruce de información le permite al IRS detectar ingresos no declarados y avanzar con su proceso de cobro.

¿Cómo llega el IRS a embargar cuentas por ventas en Facebook Marketplace o eBay?

Cada venta cobrada a través de Facebook Marketplace, eBay u otras plataformas con pagos electrónicos queda registrada por la propia aplicación. Si el monto total supera el umbral fijado, la plataforma emite un Formulario 1099-K y lo reporta también al IRS.

El umbral vigente es de más de u$s 20.000 en pagos y más de 200 transacciones anuales, según la normativa federal más reciente. Quien no incluya esos ingresos en el Formulario 1040 y termine debiendo impuestos queda expuesto al proceso de cobro forzoso.

Antes de embargar cuentas o bienes, el IRS debe cumplir estos pasos:

Determinar la deuda y enviar un aviso de pago pendiente

Esperar el pago o la firma de un acuerdo de pago

Enviar un Aviso Final de Intención de Embargo con al menos 30 días de anticipación

El IRS puede embargar cuentas bancarias y otros bienes de quienes vendan productos por Facebook Marketplace o eBay y no declaren esos ingresos en el Formulario 1040. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa si no se declaran estas ventas en el Formulario 1040?

Si la deuda queda impaga después del aviso final, el IRS puede embargar el salario, las cuentas bancarias y otros bienes de la persona, incluidos el auto o la vivienda. La medida también puede alcanzar cuentas de jubilación y el reintegro del impuesto estatal.

El proceso se detiene si el contribuyente paga la deuda, llega a un acuerdo de pago o demuestra que el embargo le genera una dificultad económica grave. Declarar correctamente las ventas en el Formulario 1040 evita que ese proceso se active.