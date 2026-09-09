Walmart confirmó una inversión clave para sus tiendas de Estados Unidos durante 2026, con más de 650 remodelaciones programadas en Supercenters y Neighborhood Markets. La cadena avanza hacia un modelo de pago más ágil, con menos dependencia de las cajas de cobro tradicionales, y prevé unas 20 aperturas de locales nuevos en el país.

La compañía informó, a través de un comunicado oficial, que el plan forma parte de un compromiso asumido en 2024, cuando se propuso abrir o convertir más de 150 locales. Este año, Walmart ya sumó nuevos Supercenters en Eastvale, California, y en Florida, además de un Neighborhood Market en Ocala.

¿Qué pasa con las cajas de cobro en Walmart?

La compañía rediseñó sus áreas de pago para reducir los tiempos de espera en el local. Entre las novedades se incluyen pantallas digitales de precios, herramientas para que los empleados ubiquen productos más rápido y checkouts actualizados en toda la tienda.

A esto se suma el uso de la aplicación de Walmart, que permite pagar con Walmart Pay o usar la función Scan & Go —disponible para miembros de Walmart+— para evitar filas en las cajas. Estas opciones se integran a un sistema unificado entre la compra online y presencial.

La compañía rediseñó sus áreas de pago para reducir los tiempos de espera en el local. Chat GPT

¿Dónde se aplican las remodelaciones y qué cambia para los clientes?

En los locales renovados, los clientes encontrarán pasillos más amplios, exhibiciones actualizadas y un mayor variedad de productos. Las farmacias y los Vision Centers también sumarán consultorios privados, mientras que los servicios de pickup y delivery se ampliarán con opciones de entrega exprés.