La empresa Hadrian anunció la construcción de una gigantesca planta automatizada destinada a fabricar componentes para submarinos nucleares, en una apuesta estratégica para modernizar la construcción naval en EE.UU.. Con una superficie de 2,2 millones de pies cuadrados, la instalación será una de las más grandes y avanzadas del sector. Su objetivo es claro: acelerar la producción de piezas clave para submarinos de última generación, en medio de una creciente demanda y retrasos acumulados en los astilleros tradicionales. La nueva fábrica estará enfocada en la fabricación de piezas esenciales para los submarinos de la Virginia-class submarine y la Columbia-class submarine, dos de los programas más importantes de la United States Navy. El proyecto representa una inversión total superior a los 2.400 millones de dólares, con aportes de 900 millones provenientes de la Marina estadounidense y más de 1.500 millones de inversores privados. Además, se estima que generará hasta 1.000 empleos bien remunerados, lo que también impactará en la economía local. Actualmente, los astilleros en estados como Rhode Island, Connecticut y Virginia enfrentan una fuerte presión, ya que deben encargarse tanto de la fabricación de componentes como del ensamblaje final. Esta doble tarea ha provocado demoras en la entrega de submarinos. Con la puesta en marcha de esta planta, la producción de piezas se trasladará a instalaciones especializadas, permitiendo que los astilleros se concentren en el armado de secciones. Este cambio forma parte de una estrategia conocida como “construcción naval distribuida”, que busca mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de entrega. Según explicó John C. Phelan, la inversión será clave para recuperar la capacidad industrial del país y fortalecer el empleo en el sector manufacturero. En la misma línea, Jason Potter destacó que este tipo de fábricas puede absorber tareas críticas que hoy ralentizan el proceso productivo. Uno de los pilares de esta iniciativa es la automatización. La planta estará diseñada como una unidad de producción altamente tecnológica, con sistemas que permitirán optimizar la fabricación y facilitar la capacitación de nuevos trabajadores. Esto resulta clave en un contexto donde la United States Navy enfrenta problemas de escasez de mano de obra y limitaciones operativas que han afectado el ritmo de construcción de submarinos en los últimos años. Gracias a estos avances, se espera que la eficiencia aumente significativamente, permitiendo cumplir con los plazos de entrega y responder a las necesidades estratégicas del país. El proyecto ya está en marcha y se prevé que la planta alcance su plena capacidad de producción en un plazo de 18 a 24 meses. Durante ese período se completarán las etapas de instalación, pruebas y certificación de equipos. Para el tercer año de operaciones, la fábrica funcionará a un ritmo estable, suministrando componentes de forma continua para los programas de submarinos nucleares. Además del impacto en defensa, el proyecto también apunta a dinamizar la economía regional. Legisladores como Robert Aderholt aseguraron que la inversión impulsará el crecimiento económico, generará empleo y reforzará el posicionamiento industrial del país.