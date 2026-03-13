El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach, que se ubica entre los 10 más grandes de Estados Unidos, mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario estudiantil que deberán respetar docentes y alumnos de primaria, secundaria y nivel inicial. En ese marco y de acuerdo con lo informado por las autoridades, a mediados de marzo las escuelas cerrarán gracias al receso de primavera, donde los estudiantes tendrán un descanso de 5 días consecutivos. De acuerdo con lo pautado por el cronograma oficial, el Spring Break o el período vacacional de primavera se extenderá desde el lunes 16 al viernes 20 de marzo, período en el que los alumnos no tendrán clases ni habrá trabajo para la mayoría de los docentes. No obstante, los maestros y profesores que trabajen durante 12 meses deberán continuar con sus actividades en jornadas especiales de 10 horas. Para el resto del ciclo escolar, se pautó que las siguientes fechas interrumpan nuevamente el curso lectivo Es fundamental que las familias consulten el calendario de cada distrito para mantenerse informadas sobre descansos y fechas sin clases durante el ciclo lectivo.