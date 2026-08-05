Adiós a la licencia de manejar en Colombia: los adultos mayores de 65 años no serán capaces de revalidarla si no satisfacen este requisito.

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En Colombia, los reglamentos de tránsito establecen controles específicos para aquellos que buscan renovar su licencia de conducción, especialmente en las etapas más avanzadas de la vida. Aunque no se establece un límite máximo para seguir conduciendo, es indispensable realizar una verificación periódica de la aptitud física, capacidad visual y estado cognitivo de cada conductor.

Para quienes superan los 65 años, estas evaluaciones se tornan en un requisito fundamental al momento de actualizar su documento. Esta normativa no es reciente, ya que desde hace años se establece que toda renovación debe incluir un examen médico que debe realizarse en un centro debidamente autorizado por las autoridades de tránsito.

Además, en vista de los ajustes recientes en los requisitos de tránsito, numerosos conductores buscan obtener información precisa sobre cada cuánto deben actualizar su licencia, qué evaluaciones médicas son obligatorias y cuáles son los pasos necesarios para completar el proceso dentro del RUNT.

Plazos para renovar la licencia en Colombia

Conforme a la normativa de tránsito vigente, los plazos para la renovación varían de acuerdo a la edad del conductor:

Menores de 60 años: el documento debe actualizarse cada 10 años .

Personas entre 60 y 80 años: la renovación se exige cada 5 años .

Mayores de 80 años: el trámite debe realizarse una vez por año.

Adiós a la licencia de manejar en Colombia: los adultos mayores de 65 años no serán capaces de revalidarla si no satisfacen este requisito.

Renueva tu licencia en Colombia 2026: pasos clave y requisitos actualizados

Para proceder con la renovación de la licencia, es esencial cumplir con los siguientes requisitos:

Estar registrado en el RUNT , requisito necesario para cualquier trámite de tránsito.

, requisito necesario para cualquier trámite de tránsito. Estar a paz y salvo por multas o infracciones que correspondan.

que correspondan. Pagar el costo del trámite, el cual varía de acuerdo con el tipo de vehículo.

Estas disposiciones no constituyen nuevas restricciones, sino que forman parte del protocolo habitual establecido para asegurar una conducción segura. El objetivo primordial es prevenir incidentes y garantizar que aquellos que continúan operando un vehículo lo hagan en condiciones adecuadas, resguardando así a todos los usuarios de la vía.

Asimismo, es importante mencionar que cada conductor debe someterse a un examen médico obligatorio antes de solicitar la renovación, sin excepción alguna en relación a su edad.

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Las autoridades enfatizan que la exigencia del examen médico de aptitud no representa una nueva disposición, sino un procedimiento reglamentario vigente desde hace años, diseñado para reforzar la seguridad en las vías. A través de estas evaluaciones periódicas, los organismos de tránsito procuran asegurar que cada conductor continúe calificado para operar un vehículo y prevenir acontecimientos desafortunados en las carreteras del país.

En Colombia, todos los conductores, sin distinción de edad, están obligados a presentar un examen médico de aptitud para la renovación de su licencia, según lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito. Esta valoración es esencial para certificar que el individuo mantiene las habilidades físicas, cognitivas y motrices requeridas para conducir de manera segura.