El modelo de supermercados de bajo costo continúa ganando terreno en América Latina y cada vez más cadenas apuestan por locales más pequeños, precios competitivos y una experiencia de compra enfocada en el ahorro.

Una de las compañías más importantes del continente confirmó la apertura de una nueva tienda que busca convertirse en el símbolo de este formato.

El proyecto forma parte de un plan de expansión que promete llevar esta propuesta a distintos puntos del país durante los próximos años.

¿Cuál es el supermercado low cost que prepara su expansión?

La cadena Don Salva, desarrollada por Cencosud, continúa ampliando su presencia en Chile con un modelo basado en precios bajos, locales compactos y una oferta enfocada en productos esenciales.

Luego de abrir sus primeros establecimientos en distintos puntos de Santiago, la empresa confirmó que inaugurará una nueva tienda en Providencia , uno de los sectores más importantes de la capital chilena.

El formato fue diseñado para competir directamente con otras cadenas de descuento que crecieron con fuerza en los últimos años, ofreciendo una propuesta orientada al ahorro sin resignar variedad.

¿Cómo será el supermercado más barato de América Latina?

Los nuevos locales de Don Salva cuentan con aproximadamente 180 metros cuadrados, una superficie considerablemente menor que la de un supermercado tradicional.

Su estrategia comercial se basa en:

Precios bajos durante todo el año.

Locales pequeños y de rápida circulación.

Amplio surtido de productos esenciales.

Compras ágiles y cercanas.

Expansión hacia distintas ciudades de Chile.

La compañía busca posicionarse dentro del segmento low cost, un modelo que continúa ganando protagonismo entre los consumidores de la región.

¿Quién está detrás del proyecto?

La iniciativa pertenece a Cencosud, uno de los grupos de retail más grandes de América Latina.

La empresa mantiene operaciones en:

Chile .

Argentina .

Perú .

Colombia .

Brasil .

Estados Unidos .

Actualmente administra 980 supermercados, además de tiendas mayoristas y comercios de conveniencia distribuidos en distintos mercados.

¿Cuál es el plan de expansión?

La nueva sucursal de Providencia representa un paso más dentro del plan de crecimiento de la cadena.

Aunque la empresa mantiene reserva sobre el cronograma completo, ya confirmó que el objetivo es continuar llevando el formato Don Salva a diferentes zonas de Chile y expandir su influencia en otros países.

De acuerdo con información presentada a inversionistas, el negocio de supermercados continúa siendo uno de los principales motores de ingresos del grupo, impulsado por el crecimiento registrado en varios países de la región.

Una apuesta que busca transformar el comercio minorista

La compañía lanzó recientemente un sistema de compras mediante WhatsApp, conectado al catálogo de sus supermercados, que permite elaborar listas, consultar precios y completar pedidos desde el teléfono celular.

Con la combinación de un formato low cost, nuevas tecnologías y un plan de expansión nacional, Don Salva aspira a convertirse en uno de los proyectos comerciales más ambiciosos del retail chileno en los próximos años.