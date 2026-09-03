En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 3 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3141.24. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.89%.

La cotización del peso colombiano muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.66% y en el último año acumula -18.66%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano, con un 14.40%, es mayor que la volatilidad anual del 13.58%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un incremento en su valor. En contraste, la tendencia de la semana anterior había sido más baja, lo que resalta un cambio favorable en la moneda en estos últimos días.

Esta mejora sugiere que el Peso colombiano podría estar ganando estabilidad y confianza en el mercado, lo cual es un indicador positivo para la economía nacional. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para determinar su sostenibilidad.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.